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Минский микрорайон Серебрянка ожидает реконструкция

Регионы 08.11.2018 | 16:55
Микрорайон Серебрянка. Фото из архива
Микрорайон Серебрянка. Фото из архива

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное обсуждение проекта детального планирования территории в районе ул.Ванеева - пр.Рокоссовского - ул.Плеханова - ул.Якубова - граница ландшафтно-рекреационной зоны 158ЛР пройдет с 19 ноября по 13 декабря в Минске, сообщили БЕЛТА в администрации Ленинского района.

Проект предусматривает реконструкцию жилого района, формирование общественного пространства вдоль пр.Рокоссовского, трансформацию коммунальных объектов (автокомбината №3 и Белорусского республиканского союза потребительских обществ) по ул.Ванеева и второму Велосипедному переулку под многофункциональный общественный комплекс и жилую многоэтажную застройку.

На первом этапе (до 2020 года) на проектируемой территории возведут ресторан быстрого обслуживания с паркингом и реконструируют ФОК "Серебрянка", где откроется теннисный центр.

До 2030 года вдоль проспекта предполагается обустройство пешеходного бульвара, развитие улично-дорожной сети и пешеходных связей, благоустройство озелененных зон, строительство трамвайной линии. На месте боксовых гаражей по второму Велосипедному переулку должны разместиться многоуровневые автостоянки с элементами автосервиса для постоянного хранения автомобилей жителей микрорайона.

Также запланировано строительство объектов спортивного назначения с подземными автостоянками, реконструкция школ №30 и №42 с увеличением вместимости, гаража по ул.Плеханова, бывшего пункта охраны порядка под здание административного назначения, возведение многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями по пр.Рокоссовского.

Ожидается, что общая площадь жилищного фонда увеличится с 675,5 до 702 тыс. кв.м, территорий общественного назначения - с 15 до 16,8 га, административно-деловых объектов - с 135,3 до 211,5 тыс. кв.м. Протяженность улично-дорожной сети возрастет с 5,62 до 6,98 км.

Экспозиция будет располагаться в средней школе №164 Минска, презентация материалов состоится здесь же 21 ноября в 18.00. Письменные замечания и предложения можно оставить в журнале замечаний и предложений или направить в адрес электронной почты администрации.-0-

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Теги
Минск, реконструкция
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