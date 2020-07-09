9 июля, Копыль /Корр. БЕЛТА/. Минский облпотребсоюз рассчитывает, что по итогам года убыточных организаций не будет. Об этом сообщил журналистам председатель правления областного потребсоюза Вадим Дверницкий во время семинара-совещания в Копыле по развитию потребкооперации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы наращиваем объемы деятельности, работаем над торговыми сетями, увеличиваем ассортимент товаров, снижаем стоимость, сотрудничаем с поставщиками. Около 300 объектов мы уже передали более крупным организациям на обслуживание. Мы идем по оптимизации штатной численности и сокращению всех издержек и затрат. Поэтому планируем, что по итогам года не должно быть убыточных организаций. Динамика у нас для этого есть, силы есть, и в принципе ситуация позволяет это сделать", - сказал Вадим Дверницкий.

Областная кооперация нацелена принять все излишки сельхозпродукции у населения. "Например, для яблочного урожая мы имеем три областные организации, которые занимаются розливом вина. Когда была клубника, выезжали в Лунинец и закупали ее у людей, частично она реализована у нас в розничных сетях и на винодельческих предприятиях. В целом у нас на каждом торговом объекте есть информация по поводу закупочных цен, в том числе на дикорастущую продукцию. Люди могут связаться с нашим заготовителем и сдать ему излишки урожая. В дальнейшем продукция будет реализована в магазинах или продана на экспорт", - сказал он.

Всего потребительская кооперация Минской области представлена 8 хлебозаводами, 16 скотоубойными пунктами, 11 колбасными цехами, 118 заготовительными пунктами, 155 объектами общественного питания, более чем 1,1 тыс. розничными торговыми объектами. По данным на 1 июня, здесь трудоустроены свыше 6,2 тыс. людей. Потребкооперация обслуживает более 968 тыс. жителей.-0-

Фото Оксаны Манчук