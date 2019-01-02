Минский планетарий открывает 2019 год показами сферического фильма на белорусском языке

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский планетарий в этом году начнет показывать сферические фильмы на белорусском языке - первым продублирован мультфильм "Мышата и Луна" ("Мышаняты і Месяц"), премьерные показы запланированы на 5 и 6 января, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.
"Белорусскую звуковую дорожку подготовила студия, которая занималась созданием самого мультфильма. Кстати, это также первый белорусский фильм, созданный специально для показа на куполе. В нашем планетарии его премьерный показ на русском языке состоялся осенью 2017 года. За это время фильм был переведен на английский, немецкий, французский и другие иностранные языки, демонстрировался на фестивалях полнокупольных фильмов. А теперь белорусская публика сможет увидеть его и на белорусском языке, - разъяснил заведующий Минским планетарием Александр Микулич. - Следующим запланирован дубляж фильма "Майя. Наблюдатели Вселенной", уже готовим его в белорусской версии. И далее намерены переводить наиболее популярные фильмы".
"Мышаняты і Месяц" - это история приключений двух мышат Пипа и Скрипа, которые искали ответ на вопрос, кто съедает светящийся сыр в небе. Они узнали, что на самом деле это Луна, которая совсем не съедобная. Зато на ней есть лунные моря без воды, кратеры и еще много интересного. Такого, что хочется обязательно когда-нибудь там побывать и увидеть все своими глазами. А пока такой возможности нет - смотреть через телескоп.
Минский планетарий приглашает маленьких и взрослых в увлекательное путешествие на Луну.-0-
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