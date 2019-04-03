Минский планетарий открывает сезон наблюдений за звездами

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обсерватория минского планетария открывает с 3 апреля сезон и приглашает с 21.00 до 23.00 полюбоваться в телескоп на наиболее интересные небесные объекты, сообщили БЕЛТА в планетарии.

Минчане смогут увидеть двойные и кратные звезды, звездные скопления, галактики, планеты, Луну, Солнце и др. "Традиция бесплатных наблюдений в этом сезоне продолжится, в башне установлен новый телескоп для изучения солнечной активности", - рассказали в планетарии.

При планировании посещения обязательно нужно учитывать погодные условия. Если небо затянуто облаками, то визит лучше отложить.

Вечерние наблюдения будут проходить по средам-воскресеньям с 21.00 до 23.00, дневные - по субботам-воскресеньям с 12.00 до 15.00. Понедельник и вторник выходные. "Время может меняться, информация размещается на сайте планетария и страничках в соцсетях", - отметили специалисты.-0-