Минский планетарий открывает сезон наблюдений за звездами

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обсерватория минского планетария открывает с 3 апреля сезон и приглашает с 21.00 до 23.00 полюбоваться в телескоп на наиболее интересные небесные объекты, сообщили БЕЛТА в планетарии.
Минчане смогут увидеть двойные и кратные звезды, звездные скопления, галактики, планеты, Луну, Солнце и др. "Традиция бесплатных наблюдений в этом сезоне продолжится, в башне установлен новый телескоп для изучения солнечной активности", - рассказали в планетарии.
При планировании посещения обязательно нужно учитывать погодные условия. Если небо затянуто облаками, то визит лучше отложить.
Вечерние наблюдения будут проходить по средам-воскресеньям с 21.00 до 23.00, дневные - по субботам-воскресеньям с 12.00 до 15.00. Понедельник и вторник выходные. "Время может меняться, информация размещается на сайте планетария и страничках в соцсетях", - отметили специалисты.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3991 BYN
|2.397 BYN
|2.405 BYN
|USD
|2.1414 BYN
|2.139 BYN
|2.142 BYN
|RUB
|3.2729 BYN
|3.275 BYN
|3.28 BYN