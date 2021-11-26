Минский подшипниковый завод за 10 месяцев увеличил объем производства продукции на 25%

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Минском подшипниковом заводе темп роста объема производства продукции в январе - октябре составил 125% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

"Всего за 10 месяцев на МПЗ произведено продукции на более чем Br44,6 тыс. Выручка от реализации (с налогами за этот период) достигла почти Br51 тыс., темп роста - 115,9%. Снижение уровня материалоемкости составило 5,3%, уменьшение уровня затрат на производство продукции - 3,4%", - рассказали на заводе.

Производительность труда по валовой добавленной стоимости достигла Br14,9 тыс., рост за январь - октябрь текущего года - 139,4%. Значительно увеличилась и выручка от реализации продукции в расчете на одного занятого - 120,3% и достигла Br35,3 тыс. Также зафиксирован существенный рост среднемесячной заработной платы до Br1129,2, или 129,4%.

Также на предприятии отметили, что Минский подшипниковый завод вошел в топ лучших предприятий страны в сфере энергоэффективных технологий. МПЗ стал победителем VII Республиканского конкурса в области энергоэффективности и ресурсосбережения "Лидер энергоэффективности Республики Беларусь-2021". "Наш завод строился еще в советские годы под дешевые энергоресурсы. Кроме того, в себестоимости продукции энергозатраты занимают 17%. Поэтому закономерно, что энергоэкономия стала одним из приоритетов в работе завода. Так, годовая экономия от реализации проекта "Децентрализация снабжения потребителей сжатым воздухом с внедрением энергоэффективных винтовых компрессоров" составит Br526,7 тыс. Перевод предприятия на энергоэффективную работу в немалой степени позволяет быть ему в числе лидеров", - подчеркнул генеральный директор ОАО "МПЗ" Анатолий Савенок.

Минский подшипниковый завод основан в 1948 году. Он входит в десятку крупнейших предприятий Беларуси и является одним из ведущих производителей подшипников в Восточной Европе и СНГ. Численность персонала насчитывает порядка 2 тыс. человек. Ассортимент подшипников, выпускаемых под маркой MPZ, составляет более 600 моделей, от почти ювелирных изделий диаметром 10 мм и массой 19 г до гигантов диаметром 980 мм и весом до 880 кг. Объем выпуска подшипников составляет более 5 млн штук в год. Сегодня МПЗ поставляет продукцию более чем в 20 государств мира. Основные потребители продукции - предприятия машиностроительной, горнодобывающей, металлургической, энергетической, строительной, нефтегазовой и оборонной промышленности.-0-