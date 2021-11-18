Минский зоопарк объявил конкурс новогодних игрушек

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс новогодних игрушек объявили в Минском зоопарке, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить поделку, которая подойдет для украшения уличных елочек и вольеров. Игрушка должна быть изготовлена из прочных материалов и иметь хорошее крепление. Приветствуется оригинальная роспись и украшение изделия декоративными элементами. Высота не должна превышать 20-30 см. Игрушки из бумаги, картона и пластиковых бутылок не принимаются.

От одного участника может быть предоставлена только одна работа. За изделие ему подарят пригласительный билет на новогоднее представление в зоопарке "Как пчела тигром решила стать", которое пройдет 25 декабря в 13.00. В этот же день подведут итоги конкурса. Имя победителя раскроет Дед Мороз.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на электронный адрес Минского зоопарка до 17 декабря. Прием поделок в обмен на пригласительные билеты проведут с 15 декабря по 22 декабря.-0-