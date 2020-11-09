Минский зоопарк предлагает создать необычную елку

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский зоопарк проводит конкурс декоративно-прикладного творчества на самую оригинальную новогоднюю елку. Каждый участник взамен поделки получит пригласительный билет на новогоднее представление, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ГКПУ "Минский зоопарк".

Принимать творческие работы будут с 1 по 15 декабря по ул.Ташкентской, 40. На конкурс можно представлять конструкции и композиции, выполненные из разнообразного прочного и устойчивого материала. Обязательное условие - добавление элементов декора. Размер креативной поделки должен быть высотой от 30 см до 1,5 м.

Определять лучшие изделия будут по оригинальности, сложности исполнения и эстетическому виду изделия. Победителей наградят на сцене Минского зоопарка 19 декабря во время новогоднего представления.

Все участники творческого соревнования смогут попасть на мероприятие бесплатно по пригласительным билетам.-0-