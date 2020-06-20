Минский зоопарк приглашает 28 июня на пенную дискотеку

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский зоопарк 28 июня впервые проведет "Аква-пати" - пенную дискотеку на открытом воздухе с конкурсами, подарками и мыльными пузырями, сообщили БЕЛТА организаторы.

Столичный зоопарк подготовил для своих посетителей праздник, который обещает стать настоящим спасением от жары. Особенно он должен понравиться маленьким гостям: шоу мыльных пузырей и увлекательная анимационная игровая программа подарят им массу позитива.

Все желающие смогут сфотографироваться с космо-хищником (с его участием запланировано неоновое шоу) и поучаствовать в инопланетном флеш-мобе. Участникам конкурсов и викторин представится возможность выиграть призы от зоопарка. А положительных эмоций добавит знакомство с его обитателями.

В администрации зоопарка напомнили, что с 12 июня учреждение перешло на летний режим работы и принимает гостей с 9.00 до 21.00 (кассы работают до 20.45).

Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции как экзотические животные, так и редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержатся около 2 тыс. животных 500 видов. Посетителей ждут встречи и с новыми маленькими его обитателями. Так, в мае в семье яков Чиги и Тиба появился теленок, а у пары муфлонов родился ягненок. Вольеры с этими семействами находятся на старой территории зоопарка.

В естественных заводях Свислочи круглый год обитают водоплавающие птицы, на контактной площадке "Вясковая сядзiба" гуляют домашние овцы и козы, которых можно погладить. Открыты постоянные экспозиции, работают аттракционы, кафе, можно покататься на лошади или пони.-0-