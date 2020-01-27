Минский зоопарк приглашает школьников узнать о "Тайнах пернатых"

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для учеников средних и старших классов с 3 по 7 февраля в Минском зоопарке организуют образовательную программу "Тайны пернатых", сообщили БЕЛТА в учреждении.

Ребята познакомятся с удивительным миром птиц и узнают, откуда и когда появились пернатые. С набережной реки Свислочь на территории зоопарка гости смогут понаблюдать за водоплавающими птицами и узнать, чем их можно кормить. Во время мини-экскурсии школьники познакомятся с коллекцией птиц зоопарка и услышат интересные факты о них.

Финальной станцией образовательной программы станет павильон экзотариума, где ребят ждет интерактивная презентация и мастер-класс по изготовлению кормушки для пернатых.-0-