Минский зоопарк проведет четыре конкурса во время фестиваля "Экология. Творчество. Дети"

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском зоопарке стартовал XVII фестиваль "Экология. Творчество. Дети", сообщили БЕЛТА в учреждении.

Ежегодно зоопарк организует мероприятие для воспитания у детей и подростков осознанного отношения к окружающему миру, развития экологической культуры. "Во время фестиваля проводим несколько конкурсов, благодаря которым привлекаем внимание детей к экологическим проблемам с помощью творчества, вовлекаем их в защиту окружающей среды через участие в экологических акциях", - рассказали в зоопарке.

Участвовать в фестивале могут ребята из образовательных учреждений всех видов, детских домов, лица с ограниченными возможностями, а также учащиеся центров внешкольной работы, чье творчество, индивидуальное или коллективное, не противоречит целям и задачам фестиваля.

Испытать себя предлагают в одном из четырех конкурсов на выбор: декоративно-прикладного творчества "Мир динозавров", рисунка "Животные крупным планом", анимации "Калейдоскоп животных" и театральном "Каждый в ответе за жизнь на планете". "Направления разные, поэтому каждый ребенок сможет проявить свои способности. Одни из металла, керамики, текстиля или дерева сделают фигурки древней рептилии, другим предлагают акриловыми красками создать рисунок на майке, третьи могут сделать анимацию про животных в любой технике (2D, 3D), а четвертые подготовят сценическую миниатюру произвольной формы с использованием разнообразных художественно-выразительных средств, которая передаст экологические проблемы", - рассказали в учреждении.

Заявки принимаются до 25 апреля, а конкурсные работы необходимо сдать с 26 апреля по 10 мая. Подведение итогов, выставка работ участников, награждение победителей и праздничный концерт состоятся 22 мая в зоопарке. Лучших наградят грамотами и призами от учредителей и организаторов фестиваля.-0-