"Минскреклама": для главной елки страны понадобилось бы 1,5 тыс. живых деревьев

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чтобы заменить искусственную ель на Октябрьской площади в Минске, потребуется не менее 1,5 тыс. живых деревьев, сообщила сегодня во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании первый заместитель директора государственного предприятия "Минскреклама" Татьяна Калитина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Периодически такие предложения горожане и гости столицы вносят, и такой опыт у города есть. Но для того чтобы в наших условиях получить такую же живую красавицу, нужно вырубить не менее 1,5 тыс. елей для одного праздника. Поэтому нам кажется, что лучше поставить каркас, оформить искусственной хвоей и наряжать в зависимости от года, мировых или белорусских трендов", - отметила Татьяна Калитина.

Главная елка страны в этом году предстанет перед минчанами в необычном формате. Предусмотрена пиксельная иллюминация, каркас украшен 3 тыс. новогодних шаров разного диаметра - от 10 до 20 см.

Всего по поручению Мингорисполкома в знаковых местах столицы к Новому году установлено около 30 елей с каркасами от 5 до 30 м. Например, у Национальной библиотеки дерево украшено буквами белорусского алфавита. Кроме того, новогодние красавицы появились у торговых объектов, предприятий и организаций. У Дворца спорта разместили арт-объект "Ель" с футуристическим дизайном. "Это идея молодого человека, выпускника академии искусств, который предложил нам такой проект", - сказала Татьяна Калитина.

Трудиться над эскизами праздничного оформления города сотрудники предприятия начинают с лета. Концепция реализуется совместно с управлением культуры, главным управлением потребительского рынка, "Минскзеленстроем", "Мингорсветом" под руководством комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

Увидеть в полной красе новогоднее убранство можно с 15 декабря, когда елки засверкают огнями.-0-