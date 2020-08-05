"Минсктранс" до конца года пополнит свой парк 330 автобусами и 150 троллейбусами

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятие "Минсктранс" планирует существенно обновить пассажирский транспорт - во втором полугодии парк пополнят 330 автобусов и 150 троллейбусов с автономным ходом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили на предприятии.

Сейчас производственная база предприятия включает 2504 единиц: 1503 автобуса, 784 троллейбуса, 80 электробусов и 137 трамваев. Средний возраст электробусов составляет 1,7 года, трамваев - 13 лет, автобусов - 8 лет, троллейбусов- 9,7 года.

"Во втором полугодии 2020 года планируется поставка 330 автобусов марки МАЗ. Их задействуем на перевозке пассажиров по маршрутам городского и пригородного сообщений: 225 машин - большой вместимости и 105 - сочлененных особо большой вместимости. Планируется также поставка 150 троллейбусов с увеличенным автономным ходом: 100 - большой вместимости и 50 - особо большой вместимости", - рассказала о предстоящем обновлении пресс-секретарь "Минсктранса" Елена Громыко.

При этом соблюдается ряд обязательных условий. Приобретаются автобусы и троллейбусы с кондиционерами и USB-розетками в салоне для зарядки гаджетов, обязательно с низким уровнем пола, системой наклона кузова (kneeling) и аппарелью для заезда/выезда инвалидной коляски. В самом салоне должны быть предусмотрены места, оборудованные для безопасной транспортировки инвалидов-колясочников. Запас автономного хода в городском режиме у троллейбусов должен быть не менее 15 км. К автобусам другое требование - наличие двигателей экологического класса Евро-5.

Планируется и постепенное обновление трамвайных вагонов, которые уже выработали свой ресурс. Конкретные цифры пока не указываются.-0-