"Минсктранс" меняет график на пригородных маршрутах из-за переноса рабочих дней

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с переносом рабочих дней работа пригородных маршрутов в предстоящие майские праздники и накануне будет организована по измененному графику, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

Так, 30 апреля автобусы пойдут по графику пятницы, 1 мая - по воскресному. Для 3 мая применяется график четверга, для 4 мая - пятницы, 5 мая - субботы.

С 6 по 9 мая пригородные автобусы будут ходить по воскресному графику, 10 мая - по графику четверга и 11 мая - пятницы.

Подробное время отправлений и прибытий транспорта можно найти на сайте предприятия.-0-