"Минсктранс" приостановил выполнение международных рейсов

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минсктранс" сегодня с 19.00 временно приостановил выполнение рейсов по международным маршрутам. Это связано с введенным ограничением на въезд в Беларусь, проинформировало в своем Telegram-канале транспортное предприятие, передает БЕЛТА.

Как сообщалось, в связи со сложившейся эпидобстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины.

Под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами; водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без ограничений.-0-