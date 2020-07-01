"Минскводоканал" продолжает поадресно мониторить состояние воды с забором проб

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники УП "Минскводоканал" продолжают работать в круглосуточном режиме, как и все предыдущие дни, и мониторить ситуацию с качеством воды у потребителей. Об этом БЕЛТА сообщили на предприятии.

Каждое сообщение о качестве воды, поступающее через службу 115 и в диспетчерскую службу "Минскводоканала", принимается во внимание. "По каждому обращению выезжают специалисты, чтобы оценить качество воды и взять образцы для последующего анализа. Сотрудники предприятия работают во взаимодействии с санитарно-эпидемиологической службой, которая в свою очередь также производит отбор проб для проведения исследований", - отметили в "Минскводоканале".

Так, 29 июня химико-бактериологическая лаборатория взяла 59 проб по обращениям граждан. Результаты подтверждают безопасность исследованной питьевой воды и ее полное соответствие требованиям нормативных документов.

"Обращения граждан касаются запаха воды. По результатам исследований в абсолютном большинстве проб фиксируется хлорный запах. Это обусловлено технологией водоподготовки питьевой воды и обеспечивает ее безопасность", - пояснили специалисты.

Водопроводную воду в квартирах минчан отбирали на исследования и 30 июня. В лабораторию были доставлены пробы, отобранные по адресам: ул. Мельникайте, 16, ул. Лынькова, д. 17 и 99, ул. П.Глебки, 80, ул. Ольшевского, д. 41 и 73, ул. Д.Сердича, д. 30 и 56, пр. Пушкина, д. 3, 61 и 81, ул. Матусевича, 4 к.2, ул. Волоха, 37, ул. Я.Мавра, 27, ул. Одоевского, д. 35 и 37, ул. Притыцкого, д. 10 и 38, ул. Жудро, д. 4 и 37.

Результаты проведенных исследований опубликованы на сайте "Минсководоканала", где и в дальнейшем будет появляться оперативная информация. "На данный момент никаких отклонений в качественных показателях воды не выявлено", - заключили на предприятии.-0-