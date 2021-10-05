"Минскзеленстрой" до декабря высадит более 3 тыс. деревьев и 273 тыс. кустарников

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. УП "Минскзеленстрой" высадит более 3 тыс. деревьев и 273 тыс. кустарников до декабря. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства предприятия Анжелика Пузанкова.

"До декабря в Минске планируется высадить более 273 тыс. кустарников и 3 тыс. деревьев, среди которых преимущественно березы, ясень и ивы", - рассказала Анжелика Пузанкова.

В столице с 25 сентября проходит месячник по уборке и благоустройству территорий. Специалисты зеленого строительства запланировали провести 13 акций по озеленению в различных районах с участием общественности. Планируется выполнить работы по уходу за газонами, дорожками, зелеными насаждениями, малыми архитектурными формами, высадить деревья, кустарники, многолетние и луковичные цветы. "Для осеннего цветочного оформления улиц и проспектов в Минске высадят около 4 тыс. хризантем. Во время месячника запланировано восстановление 4 га газонов, ремонт и покраска 1162 скамеек", - подчеркнула руководитель службы.

Помимо этого, в Минске третий год работает проект "Зеленый двор вместе". На сайте проекта можно записаться на посадку деревьев и кустарников с техническим сопровождением процесса специалистами зеленого строительства. В этом году наиболее активных участников ждут поощрения.-0-