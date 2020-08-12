"Минскзеленстрой" рассказал об ущербе во время беспорядков

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В "Минскзеленстрое" подсчитывают нанесенный ущерб во время уличных беспорядков. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов городского хозяйства предприятия Анжелика Пузанкова.

"Протестующие повредили кадки с деревьями, цветочницы, скамейки, подпорные стенки, лестницы. Тысячи поврежденных цветов уже не получится восстановить - они уничтожены. Запас цветочной рассады предусмотрен только для проведения плановых работ по озеленению и ремонту композиций. Не факт, что сможем восстановить деревья, которые выбрасывали из кадок, использовали их для возведения баррикад, поскольку сейчас не вегетационный период", - прокомментировала Анжелика Пузанкова.

По ее словам, наибольший ущерб декоративному оформлению столицы нанесен в районе ул. Притыцкого, пр. Машерова и других местах, где были зафиксированы эпицентры беспорядков. Работники "Минскзеленстроя" в последние дни начинают свой рабочий день с раннего утра, на несколько часов раньше обычного, чтобы привести город в порядок, по возможности спасти растения и при наличии ресурсов высадить новые. "Но надо понимать: чтобы получить готовое растение, в декабре происходит высадка семян, а в мае-апреле молодые саженцы высаживают на объекты. Обеспечить город нужным количеством новой рассады в середине августа уже невозможно", - заметила руководитель службы.

Она также добавила, что восстановлению не подлежат многие декоративные элементы, которые использовались для создания цветочных композиций. При этом все чаще замечают сотрудники "Минскзеленстроя" и факты мародерства. "Некоторые вазы, кашпо, кадки мы не можем отыскать в районе проведения беспорядков. В определенных случаях их не повредили, а решили использовать в своих целях. В целом же многие факты причинения ущерба запечатлены на камеры видеонаблюдения, мы обратились в милицию, которая занимается поиском нарушителей. Их привлекут к ответственности", - сказала Анжелика Пузанкова.

По словам генерального директора "Минскзеленстроя" Игоря Кушнеревича, причиненный ущерб на 12 августа превышает Br17,5 тыс.-0-