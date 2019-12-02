"Минскзеленстрой" высадил в этом году в столице более 300 тыс. кустарников и 22 тыс. деревьев

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 тыс. кустарников и 22 тыс. деревьев были высажены в этом году на территории столицы, а также на МКАД. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по благоустройству УП "Минскзеленстрой" Анжелика Пузанкова.

"В этом году в Минске было высажено более 300 тыс. кустарников и более 22 тыс. деревьев. Был разработан специальный альбом по озеленению МКАД декоративными кустарниками. Запланировано было, что в пределах кольцевой дороги будут высажены 166 тыс. кустарников, однако этой осенью удалось посадить 175 тыс. Выбирали специально наиболее устойчивые к агрессивным факторам растения (спиреи, шиповник, барбарисы), опираясь в том числе на рекомендации НАН Беларуси. Через два-три года будет виден результат при постоянном уходе", - пояснила Анжелика Пузанкова.

В течение первой недели декабря в Минске завершится подготовка растений к зимнему периоду. Вазы и контейнеры будут оформлены хвойной лапкой. Ею, а также спанбондом утеплят некоторые виды кустарников и многолетних цветов. Новинкой этого стало хвойное украшение с яркими новогодними шарами, которое появилось в контейнерах на разделительной полосе вдоль проспекта Победителей.

В зимний период сотрудники "Минскзеленстроя" будут задействованы при уборке грязе-солевых отложений в зонах зеленых насаждений, что поможет уменьшить влияние агрессивных реагентов на растения. В весенне-летний сезон будут производиться регулярные подкормки, усиленные поливы, а ближе к осени - формовочные стрижки.

Составляют на предприятии план по озеленению столицы на будущий год. Анжелика Пузанкова обратила внимание, что при формировании цветочных композиций акцент в 2020 году сделают на использование многолетних растений.-0-