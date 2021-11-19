Минздрав: некоторые отделения 6-й больницы Минска перейдут на привычный режим

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые отделения 6-й больницы Минска перейдут в привычный режим работы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В 6-й столичной больнице начались работы по дезинфекции некоторых корпусов и отделений. "Сегодня проведена заключительная дезинфекция и подготовлены к открытию после лечения пациентов с коронавирусом хирургический корпус, в котором находится Городской центр остеомиелитов, а также хирургическое отделение, отделение травматологии №4. Завершена дезинфекция в изоляторах основного травматологического корпуса, что позволит практически полностью вернуть в плановый режим оказание травматолого-хирургической помощи", - рассказали в пресс-службе.

С завтрашнего дня начинаются работы по дезинфекции роддома. "Специалисты рассчитывают перейти к работе в смешанном режиме - роддом больницы будет принимать как плановых пациенток в чистой зоне, так и беременных и родильниц с ковидом", - добавили в Минздраве.

Также в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации с 22 ноября возобновляется плановая реабилитация в Республиканской клинической больнице медицинской реабилитации. Прием пациентов по профилю начтут на 85 койках неврологического и 70 койках ортопедо-травматологического отделений.-0-

Фото Минздрава