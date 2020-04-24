Минздрав о ситуации в Витебске: на протяжении нескольких последних дней идет снижение

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На протяжении нескольких последних дней заболеваемость пневмониями в Витебске идет на снижение. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

Елена Богдан рассказала, что рост заболеваемости пневмониями во всех регионах Беларуси остается прогнозируемым. "Осторожно, но должна отметить, что по Витебску есть стабилизация ежедневно выявляемых случаев. И даже на протяжении нескольких последних дней мы видим снижение", - сказала замминистра.

Как сообщалось, в Беларуси зарегистрированы 8773 человека с положительным тестом на COVID-19. Из них в Брестской области - 339, в Витебской - 1935, Гомельской - 460, Гродненской - 347. В Минске и Минской области зафиксировано 4090 и 1206 случаев соответственно, в Могилевской - 396.-0-