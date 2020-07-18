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18 июля 2020, 15:21

Миорский металлопрокатный завод планирует экспортировать в ЕС продукции на 190 млн евро

Александр Шумилин во время посещения Миорского металлопрокатного завода. Фото ГКНТ
Александр Шумилин во время посещения Миорского металлопрокатного завода. Фото ГКНТ

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миорский металлопрокатный завод планирует экспортировать в страны Евросоюза продукции на 190 млн евро. Об этом шла речь на встрече председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина с трудовым коллективом и руководством ООО "ММПЗ-групп", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

С выходом на проектную мощность на заводе будут производить инновационной продукции более чем на 220 млн евро. По словам председателя ГКНТ, технические мощности позволяют увеличить этот показатель и в год выпускать такой продукции на сумму до 320 млн евро, а соответственно, нарастить и экспорт.

"По технологическим возможностям завод по производству металлического листа и белой жести в Миорах не имеет конкурентов не только в СНГ, но и в близлежащих западных странах. Это действительно уникальное производство, которое позволит организовать выпуск различных видов инновационной продукции в зависимости от потребностей рынка", - подчеркнул Александр Шумилин.

Фото ГКНТ
Фото ГКНТ

Завод в Миорах строится по Государственной программе инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы и в соответствии с указом №271 "О реализации инвестиционного проекта". Инновационность заключается в создании производства принципиально новой для Беларуси, стран СНГ и ближнего зарубежья продукции - белой жести толщиной 0,1-0,5 мм. Поставщиком оборудования выступила ведущая мировая компания SMS Group GmbH (Германия).-0-

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