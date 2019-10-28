Миорское райпо будет ликвидировано по решению экономического суда

28 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области постановил признать Миорское районное потребительское общество банкротом и начать в отношении должника ликвидационное производство, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Согласно представленным антикризисным управляющим документам, должник неплатежеспособен, неплатежеспособность имеет устойчивый характер, при этом у предприятия недостаточно имущества для расчета по обязательствам. В реестр требований кредиторов, основные из которых - КТУП "Витебская универсальная база", УП "Белкоопвнешторг Белкоопсоюза", ОАО "АСБ Беларусбанк", Витебский ликеро-водочный завод "Придвинье", включена задолженность на сумму более Br5,2 млн. Признаки ложного, преднамеренного банкротства или сокрытия банкротства, а также срыва возмещения убытков кредиторам не выявлены. Срок ликвидации - по октябрь 2020 года.

По информации директора ООО "ВитЮрком" Николая Кротова (компания является управляющим по делу о банкротстве), в составе имущества райпо более 100 объектов недвижимости, большинство из которых - магазины, расположенные в сельских населенных пунктах. При этом более 90% из них не имеют правоустанавливающих документов, в том числе на землю. Предприятие располагает транспортными средствами, торговым оборудованием и прочим имуществом (всего более 6 тыс. наименований), оценка которого предположительно будет завершена в начале ноября, после чего предстоит организовать распродажу и расчет с кредиторами. В активе райпо есть также дебиторская задолженность ориентировочно на сумму Br300 тыс. Кроме того, в общих судах рассматриваются два уголовных дела в отношении бывших должностных лиц Миорского райпо, которым вменяют в вину хищения на общую сумму около Br800 тыс.

Миорское райпо зарегистрировано решением Витебского облисполкома от 20 октября 1999 года. Производство по делу о банкротстве возбуждено экономическим судом Витебской области в апреле 2019 года по инициативе самого должника. Собрание уполномоченных общества, которое является высшим органом управления, приняло решение о нецелесообразности оздоровления предприятия.-0-