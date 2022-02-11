Мировой лидер автопрома открыл в Белорусско-Российском университете учебную лабораторию

11 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-Российский университет в Могилеве стал первым вузом в республике, на базе которого мировой лидер по производству оригинального автомобильного оборудования открыл учебно-практическую лабораторию. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении высшего образования.

Реализация проекта стала возможным благодаря долгосрочному сотрудничеству кафедры "Техническая эксплуатация автомобилей" и фирмы ООО "Роберт БОШ". Лаборатория оснащена современным оборудованием и стендами по диагностированию системы питания инжекторного двигателя, гидравлической тормозной системы с ABS, проверке и очистке бензиновых форсунок. Здесь также есть сканер и мотор-тестер фирмы BOSCH для диагностирования и технического обслуживания автомобилей.

"В первую очередь учебно-практическая лаборатория повысит качество подготовки специалистов, - отметили в университете. - Студенты смогут изучить методики диагностирования, выявления неисправностей, технического обслуживания и ремонта автомобиля и его систем. Компетенции, которые получат выпускники БРУ на базе этой лаборатории, на сегодняшний день востребованы заказчиками кадров".

Занятия будут проводить преподаватели, прошедшие обучение в учебном центре фирмы и получившие сертификаты об успешном усвоении курсов. Лаборатория также выступит в качестве площадки для проведения семинаров и мастер-классов специалистами зарубежной фирмы.-0-