Митинг-реквием "Память сердца" прошел у входа в бывшее еврейское гетто в Гродно

11 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Митинг-реквием "Память сердца", посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, прошел сегодня у входа в бывшее еврейское гетто в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками стали представители местной власти, религиозных конфессий, национальных объединений.

"В Гродно немало мест, напоминающих о жертвах войны. Одно из них - гетто, где умерло, погибло от холода, голода, страданий, было расстреляно огромное количество людей. Очень важно, чтобы память о них постоянно жила в наших сердцах. Этот день объединяет всех, ведь среди жертв нацизма были люди разных национальностей и вероисповеданий", - отметил начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Гродненского горисполкома Александр Коваленко. Он подчеркнул, что нельзя забывать о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. "Важно сохранить понимание той великой трагедии и донести его до тех, кто рядом, чтобы эти страшные времена никогда не повторились", - резюмировал Александр Коваленко.

Председатель совета Иудейской религиозной общины в Гродно Борис Квятковский, чей отец был узником Гродненского гетто, заметил: каждый митинг - это повод задуматься о том, что еще необходимо сделать, чтобы история не повторилась. Также по его словам, важно не забывать героев, которые спасали людей и город. Напоминать об их именах должны улицы и даже кинокартины.

Завершился митинг-реквием возложением цветов к памятной плите у входа в бывшее еврейское гетто.

Мероприятия, приуроченные к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, проходят также в районах Гродненской области. Организуются патриотические акции, круглые столы, диалоги поколений, выставки, люди возлагают цветы к памятникам и мемориалам. В Волковыске в память о жертвах лагеря для военнопленных и еврейского гетто заложили аллею.-0-

Фото Леонида Щеглова

Борис Квятковский

Александр Коваленко