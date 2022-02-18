Мнение: большинство граждан в трудовых коллективах согласны с проектом Конституции

18 февраля, Гродно/БЕЛТА/. В трудовых коллективах внимательно следят за тем, какие предложения вошли в проект Конституции и большинство граждан с ними согласны. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Борис Козелков.

"Жители области осознают важность и значимость референдума, по-настоящему болеют за будущее страны и готовы прилагать все силы для ее развития. В Гродненском регионе активно обсуждают проект Основного закона страны в рамках диалоговых площадок, встреч с экспертами. Граждане уточняют - почему те или иные рекомендации были отклонены. Мы даем информацию, разъясняем, почему необходимо, чтобы именно такая формулировка вошла в новый проект. Мы делаем все возможное, чтобы каждый житель области понял важность референдума по Конституции", - подчеркнул Борис Козелков.

Председатель областного объединения профсоюзов отметил необходимость того, чтобы каждый трудящийся уяснил для себя: наше государство остается социально ориентированным. В приоритете - человек, его здоровье, достойный уровень и качество жизни.

В Гродненской области все районные и городское объединения профсоюзов выражают солидарную поддержку инициативе ФПБ "Мы вместе - за Беларусь", направленную на поддержку проведения референдума.-0-