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11 августа 2021, 19:58

Мнение делегата от Гомельской области: молодежный союз - на пороге новой эпохи

Фото организаторов
Фото организаторов

11 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодежный союз Беларуси - на пороге новой эпохи своего развития, поэтому от предстоящего республиканского съезда - много ожиданий. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА первый секретарь Железнодорожного райкома БРСМ Павел Радченко, делегат от юго-восточного региона на съезд Белорусского республиканского союза молодежи.

По словам Павла Радченко, республиканский съезд - самое значимое событие для молодежи всей страны. "Ожидаем масштабных изменений в нашей организации. Новые направления, прогрессивные идеи - организация не должна стоять на месте, важно постоянно двигаться вперед. Ведь молодежь - это генератор идей, открытий. Мы все вместе - и только вперед", - сказал он.

Много ожиданий от предстоящего форума и у первого секретаря Центрального райкома БРСМ Анны Мигун. "Я в ожидании новых впечатлений, новых идей, новых проектов. Ведь на то БРСМ и союз молодежи, чтобы идти в ногу со временем. Думаю, у нас все получится", - отметила девушка.

"БРСМ - самая большая молодежная организация, поэтому на съезде мы бы хотели поделиться новостями и идеями, обсудить самые актуальные проекты и определить направления, куда нам двигаться дальше, чтобы и впредь объединять молодежь всей страны", - поделилась первый секретарь Советского райкома БРСМ Снежана Клименок.

Всего от Гомельской области на съезд Белорусского республиканского союза молодежи делегировали 50 парней и девушек. Это активные, инициативные и деятельные молодые люди.

В их числе - руководитель лучшего волонтерского отряда в республике среди работающей молодежи, обладатель званий "Самый сильный гомельчанин", "Человек года Гомельской области", "Волонтер года Республики Беларусь" по итогам онлайн-голосования Иван Дусенок; человек с большим сердцем, самый преданный волонтер, педагог-организатор средней школы №22 Гомеля Янина Горбачевская; победитель конкурса "Человек года" по итогам 2020 года в номинации "Открытие", слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" Алексей Приходько; а также один из самых популярных молодых блогеров страны, школьник из Светлогорска Алексей Пинчук.

Съезд БРСМ пройдет 12 августа под слоганом "Единство молодежи - сила Беларуси!". Молодежный форум пройдет в формате открытого диалога и объединит 500 делегатов из всех регионов страны. Съезд является высшим органом Белорусского республиканского союза молодежи. С учетом правопреемственности организации (БРСМ - правопреемник комсомола Беларуси) нумерация съездов сохранена. Таким образом, по счету это будет 44-й молодежный форум. Его делегаты избраны в период с 23 июля по 4 августа на областных (Минской городской) отчетно-выборных конференциях БРСМ.-0-

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