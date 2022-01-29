Мнение: для полноценного развития общества важно задумываться о сохранении пережитого опыта

29 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Для полноценного развития любого общества важно и необходимо задумываться над вопросами сохранения и передачи будущим поколениям пережитого опыта. Такое мнение, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию, высказала в беседе с корреспондентом БЕЛТА директор Музея истории города Гомеля Юлия Купреева.

"В своем ежегодном Послании Президент сделал особый акцент на теме исторической памяти. Она - основа формирования национального самосознания народа. Для полноценного развития любого общества важно и необходимо задумываться над вопросами сохранения и передачи будущим поколениям пережитого опыта, накопленных ценностей, элементов национально-культурного наследия", - убеждена директор.

Весомый вклад в сохранение исторической памяти вносит и Музей истории города Гомеля. "Вся наша работа направлена на поиск, изучение, сохранение и популяризацию информации по истории Гомеля. В экспозициях музея с помощью артефактов показана многовековая история города. Постоянные экспозиции - "История Гомеля с древности до начала XX века", "Прогулки по старому Гомелю" - представляют ретроспективу становления города. Посетители имеют возможность увидеть предметы разных эпох. Другие наши экспозиции позволяют современному зрителю прочувствовать условия жизни и быта горожан прошлых столетий", - отметила Юлия Купреева.

Она обратила внимание, что музей проводит много экскурсий, тематических лекций, квест-туров. "С конца 2021 года проводим пешеходные экскурсии по городу. На базе музея организуем мероприятия, конкурсы, дискуссионные встречи, посвященные разным периодам и аспектам истории Гомеля", - добавила руководитель.

В прошлом году стартовал и проект "Открой Гомель". "На некоторых зданиях, внесенных в государственный список историко-культурных ценностей, размещены тематические таблички с QR-кодами, отсканировав которые, можно заглянуть в прошлое и познакомиться с историей того или иного объекта", - рассказала директор.

По ее словам, сами гомельчане довольно трепетно относятся к своему прошлому. "И это ценно. Музей истории города Гомеля создавался в 2009 году, не имея своих собственных фондов. За 13 лет в музей поступило около 3 тыс. предметов основного и научно-вспомогательного фонда. Например, в прошлом году фонды пополнились интересными предметами, связанными с городской средой, благодаря гомельчанам. Это личные документы, фотоснимки, предметы быта и прочее. Отмечу, что предметы поступают в основном от старших поколений горожан", - заключила Юлия Купреева.-0-