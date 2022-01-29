Мнение: Послание Президента стало большим публичным разговором, личным для каждого

29 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Послание Президента стало большим публичным разговором, личным для каждого зрителя и слушателя. Таким мнением, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию, с корреспондентом БЕЛТА поделился участник мероприятия первый секретарь Могилевского городского комитета БРСМ Сергей Чичов.

"Послание Президента стало большим публичным разговором, личным для каждого зрителя и слушателя. Он задал белорусам несколько вопросов, ответив на которые, каждый поймет, что мир и созидание - одни из ключевых направлений развития Беларуси. В Послании каждый нашел тему, которая чуть больше других откликнулась в душе. Для меня такой темой стала молодежь, - поделился Сергей Чичов. - Мне было приятно услышать из уст главы государства о том, что мне дорого. В частности, о движении студенческих отрядов. Молодежь должна понимать, что без упорного труда не достичь успеха. И только труд является настоящим мерилом ценностей общества. Александр Григорьевич поддержал предложение об объявлении Всебелорусской молодежной стройкой строительства музея на территории мемориального комплекса "Хатынь". Также Президент пожелал молодежи твердости, дерзости и самоотдачи во имя общего блага".

Еще одно важное направление для молодежи - сохранение социальной направленности в развитии государства. "Бесплатное образование и медицинское обслуживание, финансовая поддержка людей пенсионного возраста, людей с инвалидностью, молодых семей и других категорий граждан. Жизнь человека - это главная ценность. Государство предоставит все необходимые гарантии, но и каждый житель нашей страны тоже должен понимать, что и на нем лежит ответственность. Каждый гражданин обязан следить за своим здоровьем. Для этого планируется предоставлять один день в году для обследования в поликлинике", - отметил он.

Сергей Чичов подчеркнул, что за несколько часов белорусы услышали все самые важные и необходимые посылы. "Нам напомнили о ценности мира в нынешней геополитической обстановке и нарастающем давлении Запада. О важности исторической памяти. О недопустимости повторения страшных событий Великой Отечественной войны. О сохранении правдивой истории той страшной войны. Нельзя забывать, какую цену наш народ заплатил за мирное небо над головой, - отметил он. - Будущее Беларуси зависит от каждого из нас. И мы должны понимать, что несем ответственность за это будущее".-0-