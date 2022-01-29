Мнение: работа в студотрядах популярна и востребована у молодежи

29 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Студотрядовское движение востребовано и популярно у молодежи. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию, высказала комиссар Гродненского областного штаба студенческих отрядов Виктория Бобнис.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым поддерживать студотрядовское движение. Глава государства вспомнил, как и он сам участвовал в таких отрядах. По его словам, после студотряда становишься другим человеком.

"Мы видим, что студотрядовское движение остается популярным и востребованным у молодежи. Из года в год увеличивается количество желающих трудоустроиться. Да, это в первую очередь возможность заработать деньги. Но молодежь сегодня понимает, что студотряд зачастую становится той самой школой жизни, где можно получить не только практические основы той или иной специальности, но и научиться работать в команде, коллективе, взаимодействовать с другими людьми. А еще студотряд дает понимание: для того чтобы получить деньги, необходимо потрудиться", - отметила Виктория Бобнис. Она обратила внимание, что студотряд также для некоторых становится возможностью проявить и закрепить свои лидерские качества.

Кроме того, можно увидеть другие страны. Уже несколько лет студотряды из Гродненской области выезжают на работу в Россию.

К слову, в 2021 году в Гродненской области в более чем 420 студотрядах отработали свыше 6 тыс. молодых людей. Профиль их был разнообразным - строительные, сервисные, педагогические, производственные, сельскохозяйственные специальности. Активно были задействованы и медицинские отряды: студотрядовцы работали в больницах, поликлиниках, в том числе и в красных зонах.

Сейчас активно идет подготовка к очередному трудовому семестру. Заключаются договоры с потенциальными работодателями. Главная задача - трудоустроить всех желающих.-0-