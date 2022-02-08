Мнение: система соцзащиты в Беларуси выстроена так, чтобы люди не оставались наедине со своими проблемами

8 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Система соцзащиты в Беларуси выстроена так, чтобы люди не оставались наедине со своими проблемами. Таким мнением поделился председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович на итоговой коллегии комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, комитет по труду, занятости и социальной защите - значимая служба для каждого живущего в Беларуси человека, которая охватывает своей работой население от младенческого до преклонного возрастов. "Многие направления работы комитета изложены в Конституции - документе, где гарантии социальной защиты населения определены как приоритетные для нашей страны, - отметил Виктор Лискович. - В зависимости от того, какие достигаются успехи в этой сфере, люди оценивают работу государства. Устойчивая заработная плата, социальные пособия, пенсионное обеспечение - все находится в поле зрения".

Виктор Лискович отметил, что сегодня большое внимание уделяется стабильному развитию регионов и социальному благополучию проживающих там людей. Одним из приоритетных показателей, характеризующих эту работу на местах, стало увеличение количества многодетных семей. "За последнее время их число выросло в 2 раза, - уточнил он. - Это говорит о том, что люди сегодня уверенно смотрят в будущее и понимают, что их дети будут жить не хуже, чем мы с вами".

"Беларусь - одна из немногих стран, где выстроена четкая система помощи пожилым людям, - сказал председатель Постоянной комиссии. - Отработав в различных отраслях народного хозяйства по 40-50 лет, они могут быть уверены в гарантированном получении пенсий и пособий, а также в том, что не останутся наедине со своими проблемами. Даже если человек попадет в категорию одиноко проживающих, он не будут обделен вниманием. Выработанный в стране подход подтверждает, что государство заботится о том, чтобы каждый член общества чувствовал себя на равных: как работающее население, так и наши пожилые люди".-0-