Многие белорусы в преддверии 9 Мая посещают памятные места и отдают дань уважения защитникам - Конюк

6 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Генеральный прокурор Александр Конюк посетил сегодня мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" и возложил цветы к Вечному огню, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Брест я приезжал на предприятие, были вопросы по поручению Президента. Естественно, воспользовался случаем, чтобы возложить цветы в память о погибших защитниках. Благодаря этим людям мы живем. Многие белорусы сейчас посещают знаковые места, отдают дань памяти и уважения участникам войны. Очень важно, чтобы мы не забывали об их подвиге и передавали память об этом нашим детям", - подчеркнул Александр Конюк.

Генпрокурор сегодня посетил ОАО "Брестский электроламповый завод", которое последние несколько лет находится в непростой экономической ситуации. В 2019 году холдинг "Горизонт" дополнительно привлек в оборот предприятия Br12 млн. Вложенные средства позволили модернизировать помещения, наладить серийный выпуск новой продукции, снизить долговую нагрузку и себестоимость комплектующих.

Александр Конюк обсудил с руководством ОАО волнующие коллектив вопросы и пути решения проблем. Генеральному прокурору рассказали о ситуации по взысканию внешней просроченной дебиторской задолженности. Прокуратура Бреста в интересах завода предъявила в областной экономический суд иски к трем контрагентам.

"К сожалению, у предприятия много долгов, есть и другие вопросы. Тем не менее выработан механизм решения проблем, в том числе с помощью прокурорской власти. Привлекаем и другие органы (принудительного исполнения, юстиции). Надо стабилизировать кадровую ситуацию, чтобы работники не уходили. Наша задача - показать людям, что мы на их стороне, оказываем помощь и будем продолжать это делать. Порядок на заводе будет наведен, готовится визит Президента на это предприятие", - сказал генеральный прокурор.-0-