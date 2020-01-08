Многие большие проекты Музея Витебского народного худучилища еще впереди - директор

8 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Музей истории Витебского народного художественного училища (ВНХУ) после своего открытия стал притягивать большие проекты, многие из них еще впереди. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА директор Витебского центра современного искусства, Музея истории ВНХУ Андрей Духовников.

Коллектив учреждения культуры "Музей "Витебский центр современного искусства" удостоен сегодня спецпремии за создание экспозиции Музея истории Витебского народного художественного училища и проведение масштабных выставочных проектов "Осип Цадкин. Возвращение", "Александр Родченко. Фотография из "ВХУТЕМАС". Руководитель музея отметил, что спецпремия Президента стала итогом совместной работы властей города, сотрудников музея, искусствоведов разных стран. "Важно, что эти выставки были реализованы совместно с другими музеями, международным фотофестивалем в Витебске "Фотокрок". Самое главное, что наш музей притягивает большие проекты и многие из них еще впереди", - сказал Андрей Духовников.

В этом году пройдет празднование 100-летнего юбилея художественного объединения УНОВИС ("Утвердители нового искусства"). В ближайшее время организуют тематические выставки, в том числе детских работ из разных стран, в феврале состоится международная конференция, на которой соберутся лучшие специалисты по теме УНОВИС со всего мира. К юбилею объединения Нацбанк планирует выпустить памятную монету, а "Белпочта" - конверт.

Андрей Духвоников добавил, что у коллектива много идей на будущее. Среди приоритетных задач он назвал создание в Витебске постоянной экспозиции современного искусства. "У нас в городе есть очень хорошие художники, но пока для постоянной выставки нет площадки. Это дело нужно продвигать, ценить свое, чтобы через сто лет не оказалось, что в Беларуси нет работ талантливых земляков", - добавил директор.

Музей истории Витебского народного художественного училища открыли в феврале 2018 года после масштабной реконструкции. Он разместился в историческом здании 1913 года постройки (это был особняк банкира Израиля Вишняка). В 1918-м дом был национализирован и передан под нужды Витебского народного художественного училища, которое основал Марк Шагал. В тот период художник занимал должность уполномоченного Коллегии по делам искусств в Витебской губернии. Торжественное открытие училища состоялось в Витебске в январе 1919 года. Это было первое художественное учебное заведение на территории современной Беларуси. Сегодня музей ВНХУ представляет собой не просто учреждение культуры, а целый выставочный и научный центр.-0-

Фото Александра Хитрова