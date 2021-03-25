Многоэтажку с детским садом начнут строить этой весной в Пинске

25 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске возведение многоэтажного жилого дома со встроенным детским садом планируют начать этой весной, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления архитектуры и градостроительства горисполкома Илья Крюковский.

В Пинске на общественное обсуждение вынесен детальный план Северо-Западного жилого района. Площадь территории - 932 га. Ее освоение предусмотрено в два этапа до 2030 года.

"Детальный план конкретизирует решения генплана и определяет стратегию дальнейшего развития. Например, большая территория под многоквартирную жилую застройку отведена по ул. Е.Янищиц. На ул. Технической начнется строительство первого экспериментального дома со встроенным садиком. Десятиэтажку намечено ввести в строй в этом году, открыть детсад - в 2022-м. По аналогии такой же планируется возвести в микрорайоне Радужный. Участок для строительства многоквартирных домов зарезервирован в районе гаражного кооператива", - рассказал Илья Крюковский.

Для строительства индивидуального жилья отведена территория вблизи деревни Жабчицы. Там может быть выделено примерно 300-350 участков. В других местах города будет вестись лишь уплотнение частной застройки. А на ул. Козубовского разместится производственно-складская зона, инвестиционные площадки.

Начальник архитектуры и градостроительства отметил, что с началом строительства нового микрорайона по ул. Е.Янищиц планируется продление транспортного дублера проспекта Жолтовского - ул. Парковой. Также есть идея обустроить в этой части города рекреационную зону (при наличии финансирования).

Ознакомиться с экспозиционными материалами детального плана Северо-Западного жилого района можно с 29 марта по 12 апреля года на первом этаже городского Дома культуры (пл. Ленина, 7А). Также информация опубликована на официальном сайте горисполкома pinsk.gov.by в разделе "Общественные обсуждения".-0-