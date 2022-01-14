Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Михановичах

14 января, Минский район /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Михановичи сегодня торжественно открыли многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс "Кит", передает корреспондент БЕЛТА.

Физкультурный объект стал подарком для жителей поселка газовиков. Раньше заняться спортом они могли лишь в спортивном зале и на футбольном поле местной средней школы. Два года назад Миноблисполком и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" решили исправить проблему, начав здесь строительство многофункционального ФОКа.

"Это хороший подарок для жителей агрогородка. Благодарен компании "Газпром трансгаз Беларусь" за реализацию такого проекта. Это не последний наш совместный объект в Минской области. Подписали сегодня соглашение на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Крупках, скоро займемся его проектированием", - сказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин.

Губернатор вручил директору физкультурного комплекса Елене Данилович сертификат на Br30 тыс. для дальнейшего улучшения условий в ФОКе.

В открытии комплекса принял участие генеральный директор ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" Владимир Майоров. "Во время реализации проекта "Газпром - детям" выбираем такие населенные пункты, где нет спортивных объектов. Смотрим, сколько наших сотрудников там живет. Работаем в тесном взаимодействии с органами власти. Например, этот комплекс возвели вместе с Миноблисполкомом очень оперативно. Начали в марте 2020-го, а сдали в эксплуатацию в декабре 2021 года. Сегодня сюда придут первые посетители. От таких проектов выигрывают все, продолжим их реализовывать", - сказал он.

Спортивный объект будет находиться на балансе ГУ "ДЮСШ №1 Минского района". Здесь будут готовить спортивный резерв по плаванию, а также предоставлять платные услуги жителям агрогородка и его гостям. Планируется открытие отделения водного поло.

В здании оборудованы два бассейна: большой с возможностью одновременного нахождения в нем 44 человек и маленький для обучения плаванию. Есть в комплексе турецкая баня и сауна, укомплектованный тренажерный зал и комната развития, где будут проводить уроки по пилатесу, стретчингу и другим видам фитнеса.

Любители спортивных игр и профессионалы смогут найти развлечения и на территории ФОКа. Здесь разместилась комплексная площадка с синтетическим покрытием для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол и теннис, тренажеры и воркаут-площадка.

На строительство объекта ушло Br10,6 млн.-0-

Турчин: в этом году серьезно займемся развитием транспортной инфраструктуры в Минском районе