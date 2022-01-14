Турчин: в этом году серьезно займемся развитием транспортной инфраструктуры в Минском районе

14 января, Минский район /Корр. БЕЛТА/. В этом году серьезно займемся развитием транспортной инфраструктуры в Минском районе. Об этом журналистам сегодня сказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин во время открытия ФОКа в Михановичах, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ближайшие годы планируем значительное внимание уделять транспортной инфраструктуре в Минском районе. В нем много крупных населенных пунктов, требующих развития, инфраструктура отстает. Этот год станет периодом значительного улучшения транспортной инфраструктуры в Минском районе, так как многие местные жители поднимают эту проблему. Понимаем, что дороги - это комфорт и безопасность людей, поэтому уделим им много внимания", - сказал Александр Турчин.

По словам губернатора, финансовые ресурсы предусмотрены в бюджете и для благоустройства агрогородка Мачулищи, где также приведут в порядок дворы и дороги.-0-