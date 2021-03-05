Многофункциональный культурный центр открылся в Островце

5 марта, Островец /Корр. БЕЛТА/. Новое здание многофункционального комплекса социально-культурного назначения и творчества молодежи открыли сегодня в Островце, передает корреспондент БЕЛТА.

Возвели объект за счет средств государственной инвестиционной программы. Площадь нового здания на проспекте Энергетиков почти 10 тыс. кв.м. Здесь разместится сразу несколько учреждений культуры.

"Знаковый объект, объединивший под одной крышей различные направления - творчество, историческое наследие, активный отдых и развлечения. Уверен, что комплекс станет центром притяжения для жителей Островца, он будет объединять людей разных возрастов, увлечений, интересов, обеспечивать преемственность и связь поколений", - отметил во время церемонии открытия нового объекта председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. Он подчеркнул, что особую значимость это приобретает в Год народного единства.

"Социальная сфера столицы атомщиков развивается динамично. Построены новые сады, школы, спортивные комплексы, больница. Это все стало возможно благодаря ориентированной на человека государственной политике. Созданы и необходимые условия для развития культуры. Для того, чтобы каждый смог развить свой талант, чтобы творческие люди оставались на родной земле, для этого необходимо повышать статус и наших маленьких городов, делать их настоящими культурными центрами", - подчеркнул министр культуры Анатолий Маркевич. По его словам, новый многофункциональный комплекс в Островце в полной мере отвечает этим целям.

Анатолий Маркевич

В новом комплексе свои площади, например, получил районный историко-этнографический музей, ранее имевший лишь фондохранилище. Сейчас же на первом этаже центра разместят экспозицию, посвященную Островецкому краю. В подарок на новоселье музею от облисполкома вручили сертификат на приобретение необходимого для него оборудования.

На второй этаж центра переехала районная библиотека. К новоселью полностью обновлено техническое оснащение библиотеки, регулярно пополняется и книжный фонд, который сейчас составляет около 40 тыс. экземпляров.

Третий этаж здания занял районный центр культуры. По словам заведующего сектором культуры Островецкого райисполкома Инги Купревич, здесь созданы комфортные условия для работы кружков, ремесленников, творческой реализации жителей Островца. Появился многофункциональный зал, который может трансформироваться под различные мероприятия - от модных показов до концертов и танцевальных вечеров.

Также в здании открылся кафетерий. Работает 3D-кинозал на 30 мест. На цокольном этаже открылся современный тренажерный зал. В перспективе здесь можно будет поиграть и в боулинг. Помещение для установки оборудования имеется, следующий ход за бизнесом. Кроме того, сегодня на базе комплекса новоселье справило Островецкое бюро Ошмянского филиала РУП "Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру".

3D-кинозал на 30 мест

Социальная инфраструктура в Островце продолжает совершенствоваться. Многофункциональный культурный центр открыт напротив новых корпусов Островецкой ЦРБ. Клиника справила новоселье в прошлом году. Сегодня она - крупный межрайонный центр, одна из самых современных и оснащенных больниц области.

Спортивный комплекс райцентра дополнит крытый ледовый каток. Строительство его уже ведется. Также в этом году планируют ввести в эксплуатацию новый автовокзал. Приступили в Островце и к ремонту киноконцертного зала.

Для работников сферы образования возводится новый жилой дом. В планах на пятилетку, кроме того, строительство новых школы и детсада.

"В целом Островец стал примером нового комплексного подхода к реализации инвестиционного проекта. Вместе со строительством Белорусской АЭС создавалась и вся инфраструктура города атомщиков. Сейчас Островец стал удобным городом для жизни, где есть все необходимое, чтобы создавать семьи, растить детей, заниматься спортом, иметь культурный досуг. Главный результат - увеличение населения города", - резюмировал Владимир Караник. Он подчеркнул, что опыт Островца (когда крупный инвестпроект становится драйвером развития региона, приводит к росту населения, созданию новых рабочих мест, привлечению молодежи) будет тиражироваться и в других районах области.-0-

Анатолий Маркевич и Владимир Караник

Заведующая сектором культуры Островецкого райисполкома Инга Купревич

Фото Леонида Щеглова