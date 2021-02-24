Многофункциональный спортивный комплекс построят в Слуцке

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многофункциональный спортивный комплекс планируют построить в Слуцке в 2021 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал инженер по техническому надзору за строительством УКС Слуцкого района Дмитрий Самусевич.

"Предполагается, что в двухэтажном здании разместится административно-бытовой корпус, гандбольный зал, который также можно будет использовать для других командных игр, тренажерное, акробатическое и фитнес-помещения, массажный кабинет. Предусмотрен спортивный зал с трибунами для зрителей, где можно будет разместить 300-400 человек", - сказал Дмитрий Самусевич.

Сейчас через открытые торги управление выбирает генеральную организацию на проведение проектно-изыскательских работ, проектирование и выполнение проектно-сметной документации. "К середине марта определимся с проектировщиком. На реализацию проектных решений и прохождение государственной строительной экспертизы выделили три месяца. Если все пойдет по планам, летом начнем строительство объекта. Надеемся завершить к концу года", - отметил Дмитрий Самусевич.

Спортивный комплекс разместится на месте старого стадиона. Объект возведут за средства областного бюджета.-0-