Многофункциональный спорткомплекс планируют начать строить в Гродно в 2022 году

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20 августа, Свислочь /Корр. БЕЛТА/. Строительство нового многофункционального спортивного комплекса в Гродно планируют начать в 2022 году. Об этом сегодня во время открытого диалога с журналистами области сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.Сейчас готовится эскизный проект нового спортивного сооружения. Предварительно, это будет многофункциональный дворец для игровых видов спорта, где можно будет принимать в том числе международные соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу, гандболу. Предусматриваются два зала вместимостью по 500 зрителей каждый, плюс все необходимые помещения.Ориентировочная стоимость сооружения Br12-13 млн. К реализации проекта планируют приступить в 2022 году.Одним из возможных мест для строительства комплекса может стать площадка на въезде в город со стороны трассы М6 рядом с развязкой на новый Восточный мост через Неман на месте бывшей трассы для мотокросса. Площадка перспективна с точки зрения хорошей транспортной доступности, а также для дальнейшего развития спортивной инфраструктуры.-0-