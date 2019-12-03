Многопрофильный комплекс по переработке отходов возведут в пригороде Гомеля

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Многопрофильный комплекс по извлечению и переработке отходов возведут в пригороде Гомеля в 2020-2021 годах. Об этом сообщил журналистам председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич перед семинаром "Локализация Целей устойчивого развития Гомельской области", передает корреспондент БЕЛТА.

На данный момент полигон коммунальных отходов возле Гомеля исчерпал свои ресурсы. "Поэтому предусмотрено создание многопрофильного комплекса по извлечению и переработке отходов. Предварительно определено место его размещения - в пригороде Гомеля. Окончательное решение с утверждением локации будет принято позже. В ближайшее время приступят к разработке проектно-сметной документации. В обязательном порядке будет предусмотрена экологическая составляющая с использованием наиболее передовых технологий", - рассказал Андрей Сущевич.

Сроки возведения объекта предельно сжаты - 2020-2021 годы. Ориентировочная стоимость - Br139 млн.

В Гомельской области ведется целенаправленная работа по переработке коммунальных отходов. "Объем извлечения вторичных материальных ресурсов в регионе составляет 25,8%. Это достаточно высокий показатель. Но в то же время поставлена задача по увеличению уровня извлечения ВМР. Для этого необходимо не просто обустраивать полигоны, а создавать комплексы по извлечению и переработке вторичных материальных ресурсов", - подчеркнул председатель Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. При этом важно как извлечение пластика, так и создание площадок по компостированию органических отходов, использование передовых высокоэффективных технологий, которые зарекомендовали себя в европейских странах, где уровень переработки ВМР достигает 90 и более процентов.

По словам Андрея Сущевича, вопрос эффективной вторичной переработки твердых коммунальных отходов остается одной из Целей устойчивого развития как регионов, так и республики. Это направление включает достаточно много позиций.

Возведение комплекса предусмотрено Концепцией создания объектов по сортировке коммунальных отходов и полигонов для их захоронения. Документом определена перспектива создания объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов, полигонов для захоронения ТКО и иной необходимой инфраструктуры, закрытия выводимых из эксплуатации полигонов и мини-полигонов для захоронения ТКО и рекультивации земельных участков, на которых были размещены эти полигоны, до 2030 года.-0-