Многопрофильный медцентр в Бресте примет первых пациентов в 2022 году

25 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Строящийся в Бресте многопрофильный медицинский центр может заработать в 2022 году. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

Многопрофильный медцентр возводят неподалеку от парка 1000-летия и микрорайона ЮЗМР-5. Комплекс будет состоять из детской поликлиники на 600 посещений в смену, лечебно-диагностического комплекса общеполиклинического профиля на 500 посещений и женской консультации на 190 посещений. "Держу на контроле эту знаковую стройку. Все идет согласно намеченному графику с постоянным и устойчивым финансированием. Планируем к концу этого года завершить строительно-монтажные работы", - написал Александр Рогачук.

Председатель горисполкома добавил, что совместно с Министерством здравоохранения ведется закупка современного диагностического оборудования, подбор кадров. Прорабатываются варианты распределения зон обслуживания. Планируется, что в 2022 году медцентр примет первых пациентов.-0-