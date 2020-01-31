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31 января 2020, 14:05

МНС планирует создать в Минске многофункциональный центр обслуживания

Фото из архива
Фото из архива

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам планирует создать в Минске многофункциональный центр обслуживания, сообщил сегодня глава ведомства Сергей Наливайко на заседании итоговой коллегии МНС, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня назрела необходимость дальнейшего расширения контакт-центра как наиболее мобильного и востребованного у плательщиков информационного ресурса. Для этого мы планируем в соответствии с концепцией умного города реализовать пилотный проект по созданию в Минске многофункционального центра обслуживания", - рассказал Сергей Наливайко.

Работники центра будут не только отвечать на телефонные и письменные обращения, но и разъяснять законодательство, принимать и выдавать документы по административным процедурам.

Сегодня в 31 налоговой инспекции работают специализированные центры обслуживания плательщиков. В 2020 году планируется открыть еще шесть таких центров. Сергей Наливайко обратил внимание на то, что, создавая такие центры, МНС ориентировалось не просто на новую форму обслуживания, а на кардинальные изменения подходов к работе с плательщиками. В частности, постепенно начали уходить от закрепления плательщиков за конкретными налоговыми инспекторами к экстерриториальному принципу. Сейчас в любой инспекции независимо от места постановки на учет можно получить информацию о налогах и сборах, законодательстве, правах и обязанностях плательщиков и налоговых органов.

По словам министра, в 2019 году активно проводилась стандартизация налоговых услуг. Разработано 12 регламентов, которые устанавливают единый порядок взаимодействия с плательщиками. В 2020-м планируется подготовить еще восемь регламентов.-0-

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