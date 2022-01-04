МНС: по результатам камеральной проверки в Логойском районе в бюджет поступило более Br3 млн

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br3 млн поступило в бюджет по результатам камеральной проверки в Логойском районе, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

Налоговые органы на постоянной основе проводят мероприятия камерального контроля, который позволяет дистанционно выявить признаки нарушений и уведомить об этом плательщиков для возможности добровольно уточнить свои налоговые обязательства и доплатить налоги без привлечения к административной и уголовной ответственности.

Так, инспекция МНС по Логойскому району при проведении камеральной проверки обратила внимание на организацию "А" с местом нахождения и осуществления деятельности (производство пластмассовых изделий) на территории малого городского поселения, которая применяла льготу по налогу на прибыль, установленную Декретом Президента от 7 мая 2012 года №6 "О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности". Действие данной льготы для компании закончилось 31 декабря 2015 года в связи с истечением семи календарных лет со дня госрегистрации.

Однако для продолжения применения льготы в очередном семилетнем периоде в 2016 году руководитель организации "Б" создал новую компанию с переводом активов, трудовых ресурсов, основных поставщиков и покупателей от организации "А" на вновь созданную - "Б", которая фактически продолжила аналогичную деятельность, что, подменяя цели Декрета №6, позволило формально соблюсти его условия.

Инспекция в адрес вновь созданной организации направила уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет налог на прибыль. Организация уведомление исполнила - исчислен и уплачен в бюджет налог на прибыль в размере Br3190,2 тыс.

В МНС обращают внимание, в случае выявления налоговыми органами в ходе проведения камерального контроля нарушений плательщикам предоставляется возможность на основании уведомления добровольно исполнить налоговые обязательства посредством представления уточненных налоговых деклараций. Это позволяет субъектам предпринимательской деятельности избежать применения мер административной ответственности.-0-