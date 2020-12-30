МНС подарило компьютерную технику и книги о налогах двум школам Бобруйского района

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам и объединение отраслевой профсоюзной организации работников налоговых и других финансовых органов (ООПО "Единство") приняли участие в благотворительной акции "Наши дети", сообщили БЕЛТА в МНС.

"В преддверии Нового года представители налогового ведомства вместе с руководством ООПО "Единство" позаботились о создании атмосферы праздника и волшебства в подшефных школах Бобруйского района - Осовском учебно-педагогическом комплексе детский сад - базовая школа и Горбацевичской средней школе. На торжествах у детей побывал главный волшебник - Дед Мороз, который поздравил всех с Новым годом, пожелал крепкого здоровья, успехов и исполнения всех заветных желаний", - рассказали в МНС.

Школы во время акции получили компьютерную технику, дети - сладости к Новому году. "Кроме этого, отличным подарком стали новые иллюстрированные книги о налогах - "Энциклопедия налоговой грамотности". В издании простым и доступным языком изложена информация о налогах и налоговом законодательстве, которая будет полезна каждому читателю", - добавили в МНС.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 10 декабря по 10 января. Ежегодно руководители министерств и других органов госуправления, местных органов власти, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Во время акции они поздравляют детей с Новым годом и Рождеством Христовым, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-