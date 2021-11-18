Мобильные датчики будут фиксировать скоростные нарушения на 13 участках в Минске

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня на 13 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 8.00 до 20.00 мобильные контролеры будут фиксировать нарушения скоростного режима на ул. Радиальной,54 (60 км/ч).

С полудня до полуночи датчики будут установлены на ул.Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), пр.Независимости,99 (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр. Жукова,17 (60 км/ч), ул.Притыцкого,38 (60 км/ч), пр.Партизанском,8 и 108 (60 км/ч), ул.Орловской, 66 (60 км/ч), пр.Пушкина, 70а (60 км/ч) и 41-м км МКАД (90 км/ч).

С 20.00 до 3.00 под контролем будут ул.Московская, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

УГАИ призывает автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим движения.-0-