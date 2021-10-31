Мобильные датчики будут контролировать скорость на 12 участках в Минске

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики 31 октября будут контролировать скорость на 12 участках в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
С 12.00 до 24.00 мобильные датчики контроля скорости будут работать на ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч), пр.Независимости, 131/2 (60 км/ч), пр.Партизанском, 75 (60 км/ч), пр.Пушкина, 55 (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), а также на 19-м, 53-м, 41-м и 17-м км МКАД (90 км/ч).
С 20.00 до 3.00 мобильные датчики будут контролировать скорость на ул.Московской, 8 со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).
ГАИ просит автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим движения.-0-