Мобильные датчики будут контролировать скорость в 13 местах Минска

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контролируют скорость в 13 местах Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 14.00 и с 16.00 до 20.00 мобильные датчики будут работать на 36-м км МКАД (90 км/ч).

С 8.00 до 20.00 - на ул.Радиальной, 54 (60 км/ч).

С 12.00 до 24.00 фиксация скорости организована по ул.Притыцкого, 38 (60 км/ч), пр.Пушкина, 70A (60 км/ч), пр.Партизанскому, 8 (60 км/ч), ул.Орловской, 66 (60 км/ч), пр.Независимости, 156 (80 км/ч), пр.Жукова, 17 (60 км/ч), ул.Ташкентской в районе моста через р.Свислочь (60 км/ч), ул.Алибегова, 26 (60 км/ч) и ул.Ленина, 46 (60 км/ч).

С 20.00 до 3.00 датчики будут контролировать скоростной режим по ул.Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

"Просим автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия", - призвали госавтоинспекторы.-0-