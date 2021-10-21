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21 октября 2021, 08:01

Мобильные датчики контроля скорости будут работать на 12 участках в Минске

Фото из архива
Фото из архива

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 12 участках дорог, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 контролировать скорость будут на ул.Ваупшасова, 4/15 (ограничение - 60 км/ч), пр.Независимости, 131/2 (60 км/ч), пр.Партизанском, 75 (60 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч) и пр.Пушкина, 55 (60 км/ч).

Также контроль будет вестись на участке пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), 19-м км МКАД (90 км/ч), ул.Притыцкого, 38 (60 км/ч), ул.Ташкентской в районе моста через Свислочь (60 км/ч), ул.Денисовская в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч).

С 20.00 до 03.00 датчики контроля будут работать на ул.Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим движения.-0-

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