Мобильные датчики контроля скорости будут работать на 13 участках Минска

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут установлены сегодня на 13 участках столичных дорог, сообщили БЕЛТА в УГАИ РУВД Минского горисполкома.

Так, с восьми утра до восьми вечера системы будут работать на ул.Радиальной, 54, где действует скоростной максимум 60 км/ч.

С полудня до полуночи датчики будут фиксировать скоростные нарушения на пр.Партизанском, 8 и 147, ул.Орловской, 66, пр.Независимости, 131/2, пр.Жукова, 17, ул.Притыцкого, 38 и 106, пр.Пушкина, 55, ул.Маяковского, 16 (60 км/ч), а также 53-м км МКАД (90 км/ч).

С 20.00 до 3.00 мобильные системы будут установлены на ул.Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

Госавтоинспекторы просят автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-