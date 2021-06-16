16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в 11 местах столицы, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Мобильные системы с 07.00 до 14.00 и с 16.00 до 20.00 установят на пр.Независимости, 161 б, где транспортные средства должны ехать со скоростью 80 км/ч.

С полудня до полуночи фиксировать скоростные нарушения камеры будут на 41-м и 53-м км МКАД (90 км/ч), ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Независимости, 45 и пр.Партизанском,147 (60 км/ч).

С 19.30 до 03.00 под контролем будут участки по ул.Ташкентская, в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), ул.Кальварийская, 25 (60 км/ч), пр.Партизанский, 75 (60 км/ч) и пр.Победителей - пер.Веснинка (80 км/ч).

В ГАИ просят участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-