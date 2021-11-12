Мобильные датчики контроля скорости будут работать в 13 местах столицы

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости установлены в 13 местах Минска, сообщили БЕЛТА в столичной Госавтоинспекции.

С 08.00 до 20.00 мобильные системы будут следить за ситуацией на ул. Радиальной, 54, где действует ограничение скорости в 60 км/ч. С полудня до полуночи под контролем будут ул. Ташкентская в районе моста через реку Свислочь, пр. Независимости, 99, пр. Жукова, 17, ул. Притыцкого, 38, пр. Партизанский, 8, пр. Партизанский, 108, ул. Орловская, 66 и пр. Пушкина, 70А, где установлен скоростной максимум в 60 км/ч. Также фиксировать нарушения скоростных режимов датчики будут на пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч) и 41-м км МКАД (90 км/ч).

С 20.00 до 03.00 камеры будут установлены на ул. Московская, 8 со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного (50 км/ч) и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости (60 км/ч).

В УГАИ ГУВД Мингорисполкома просят автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-